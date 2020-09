Provincie Groningen wil verder met waterstoftrein

De provincie Groningen wil verder met de waterstoftrein. Een proef met een waterstoftrein van de Franse treinenbouwer Alstom is zo goed bevallen dat de provincie en de betrokken partijen meer van dergelijke schone treinen willen inzetten in Noord-Nederland.

Volgens de provincie is de waterstoftrein „een volwaardig alternatief” voor de dieseltrein die momenteel in de regio rijdt. De trein is begin dit jaar twee weken lang getest op het spoor tussen Groningen en Leeuwarden. De testritten vonden ’s nachts plaats zonder passagiers.

„De trein reed volgens dienstregeling. Het brandstofverbruik, optrekken en remmen verliepen zonder problemen. Het tanken met waterstof ging sneller dan verwacht en is veilig uit te voeren”, aldus de provincie. „Een waterstoftrein bleek ook nog eens bijna 50 procent stiller dan de huidige dieseltrein.”

De waterstoftrein moet nu worden ingezet als het spoor in Groningen wordt uitgebreid of aangepast. De provincie denkt daarbij aan de trajecten naar Stadskanaal of Duitsland (Wunderline). Ze hoopt dat de eerste waterstoftreinen over een paar jaar in de reguliere dienstregeling gaan rijden.

Bernard Belvaux van Alstom Benelux is verheugd. „Na Duitsland is Nederland het tweede land in Europa waar de waterstoftrein van Alstom zich heeft bewezen als een unieke, emissievrije oplossing voor niet-geëlektrificeerde lijnen.” Volgens hem is de trein „klaar voor inzet op het Nederlandse spoornet”.