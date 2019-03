Provincie Gelderland: Geen kwartierdienst op gehele Valleilijn vanwege kosten

Er komt geen kwartierdienst op de gehele Valleilijn. Tussen de stations Barneveld-Zuid en Ede-Wageningen blijft er één keer per half uur een trein rijden.

Voor een kwartierdienst moeten er wegen worden afgesloten en andere investeringen worden gedaan. De kosten en de verdere consequenties wegen niet op tegen de comfortwinst voor de reiziger, menen gedeputeerde staten van Gelderland, de gemeente Ede en het Rijk. Deze conclusie wordt nu ter beoordeling voorgelegd aan provinciale staten, zo maakte de provincie dinsdagmiddag bekend.

Op de Valleilijn is de afgelopen jaren onder meer geïnvesteerd in extra langere treinen. Tussen Amersfoort en Barneveld-Zuid is er al een kwartierdienst. “De treinen rijden nu goed op tijd, er blijven geen reizigers meer achter op stations door overvolle treinen”, aldus de drie partijen.

Dagelijks zijn er 10.000 reizigers. Uit onderzoek blijkt dat 95,5 procent van de treinen op tijd rijdt en reizigers de Valleilijn met een 7,5 waarderen. Volgens de provincie, de gemeente en het Rijk is de lijn berekend op de te verwachten groei. “Een verlenging van de kwartierdienst leidt niet tot meer groei.”

Voor verlenging van de kwartierdienst zouden er twee extra overwegen moeten worden gesloten in Meulunteren, een buurtschap tussen Barneveld en Lunteren. Anders kan de benodigde snelheid niet gehaald worden. Onderzoek van spoorbeheerder ProRail, de gemeente en de provincie heeft uitgewezen dat een van de overwegen alleen veilig kan worden afgesloten als een andere weg opnieuw wordt ingericht. “Van meer dan 40 inwoners moet dan grond worden gekocht. De kosten zijn hoog, naar schatting 5 miljoen euro.” Meer treinen betekent ook nog eens extra kosten. “Een tweede spoor bij station Ede-Centrum én snelheidsverhoging bij Barneveld-Zuid worden geschat op minstens 30 miljoen euro.”

Direct aanwonenden bij de overwegen en anderen wezen de verlenging van de kwartierdienst af. Zij waren ongerust over geluidsoverlast, de (verkeers)veiligheid en een toenemende barrièrewerking van het spoor in Ede. De overwegen zouden bij een kwartierdienst vaker worden gesloten.