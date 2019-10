Provincie Drenthe schort stikstofregels op

De provincie Drenthe schort de stikstofregels op, in afwachting van overleg met boerenorganisatie LTO. Daarna wordt beslist hoe de regels er concreet uit moeten komen te zien.

Dat heeft de Drentse gedeputeerde Henk Jumelet maandag gezegd bij een bijeenkomst van ongeveer duizend boze boeren over de regels bij het provinciehuis in Assen. „We stellen het uit tot er iets beters ligt. Daarmee zijn de beleidsregels van tafel tot er iets beters ligt.”

Jan Bloemerts van LTO Noord regio Drenthe zei eerder op de ochtend al: „Alles moet terug naar de tekentafel. Dat geloven we. We vinden dit niet genoeg, eerst moet wat er ligt worden ingetrokken. Opschorten is niet het antwoord.”

In meerdere provincies togen boze boeren maandag naar diverse provinciehuizen in het land, waaronder die in Arnhem, Zwolle, Utrecht en Den Haag. Vrijdag protesteerden boeren al bij provinciehuizen in Noord-Brabant en Friesland. In Friesland werden vervolgens de stikstofmaatregelen geschrapt.