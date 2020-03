Provincie Brabant vraagt medewerkers zo mogelijk thuis te werken

De provincie Brabant vraagt haar medewerkers waar mogelijk van huis uit te werken. De maatregel gaat per direct in en geldt tot en met maandag, aldus een woordvoerster van de provincie Brabant maandagavond.

De provincie volgt daarmee een oproep van premier Mark Rutte op. „Als mensen geen specifieke zaken nodig hebben om hun werk te doen en als ze afspraken hebben die makkelijk verzet kunnen worden, kunnen ze thuis werken”, aldus de woordvoerster. „We laten aan de inschatting van onze medewerkers over of het voor hen mogelijk is om thuis te werken.”

„Alle overleggen met meer dan 25 personen worden ook tot en met maandag afgezegd. Dat geldt ook voor bijeenkomsten van de provincie die extern worden gehouden.”

De provincie heeft naar eigen zeggen goed in beeld wat nodig is om de continuïteit van bestuur en bedrijfsvoering zeker te stellen en die komt dan ook niet in gevaar. „We volgen de ontwikkelingen op de voet en stellen onze richtlijnen bij als daar aanleiding toe is”, aldus de woordvoerster van de provincie.