Provincie blijft bezorgd over toekomst Scherpenzeel

Gedeputeerde Staten van Gelderland blijven bezorgd over de toekomst van Scherpenzeel. Ze willen uiterlijk half januari een inhoudelijke reactie van de gemeente op eerder geuite kritiekpunten.

De gemeenteraad van Scherpenzeel besloot maandagavond dat de gemeente zelfstandig blijft. Een meerderheid van Gemeentebelangen Scherpenzeel (GBS) en de SGP stemde voor een raadsvoorstel waarin dit werd uitgesproken. Daarmee werd een herindeling met Barneveld afgewezen. “Het voorstel neemt de zorgen van de provincie over een duurzame toekomst van Scherpenzeel echter niet weg”, zeggen GS in een woensdagochtend uitgegeven verklaring.

SGP in college Scherpenzeel na keuze voor zelfstandigheid

In een kritische brief aan de gemeenteraad en het college van Scherpenzeel stelden GS eind november: “Zonder vertrouwen in een duurzame toekomst van Scherpenzeel is een bestuurlijke fusie op provinciaal initiatief een optie.” Het rapport ‘Regie over de Toekomst van Scherpenzeel’, dat diende als basis voor het raadsbesluit, liet volgens het provinciebestuur veel essentiële voorwaarden voor zelfstandigheid onbesproken.

“De keuze voor zelfstandigheid omvat meerdere aspecten”, aldus GS in hun verklaring. “De ambtelijke organisatie moet structureel versterkt worden met structureel geld. Daarnaast moet de gemeente zorgen voor voldoende bestuurskracht: een toekomstvisie op regionale samenwerking, goede strategische slagkracht en een sterk politiek-bestuurlijk en maatschappelijk samenspel. Uiterlijk half januari willen we van het nieuwe college van Scherpenzeel weten hoe het dit gaat aanpakken.”

Volgens gedeputeerde Jan Markink is de coalitie van GBS en SGP voortvarend begonnen met een nieuw bestuursakkoord. “We verwachten daarom dat het college ook snel uitleg kan geven over hoe het wil voldoen aan alle voorwaarden voor een duurzaam zelfstandig Scherpenzeel.”