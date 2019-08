Provinciale weg N214 gaat volledig op de schop

De provinciale weg N214 gaat de komende jaren over een lengte van 22 kilometer volledig op de schop. Van de aansluiting met de A15 bij Papendrecht tot de A27 bij Meerkerk vindt er groot onderhoud plaats.

Daarnaast worden er rotondes en kruisingen aangelegd, bushaltes aangepast en kunstwerken en fietsbruggen geplaatst.

De werkzaamheden gaan medio 2021 van start en duren maximaal twee jaar. Voor de aanpak van de hoofdrijbaan is 15 miljoen euro uitgetrokken. De ingrijpende reconstructie van de kruising van de N214 en N216 –tussen Gorinchem en Schoonhoven– bij Ottoland kost nog eens 20 miljoen extra.

De aanpak van de provinciale weg door de Alblasserwaard heeft te maken met het noodzakelijke groot onderhoud, vertelt Eric Bos, projectleider van de provincie Zuid-Holland. „De ondergrond in de Alblasserwaard is nogal flexibel, daarom is het nodig regelmatig onderhoud te plegen. Tegelijkertijd proberen we de veiligheid en doorstroming van het verkeer te verbeteren.”

Turborotonde

Gevaarlijke kruisingen worden voorzien van rotondes. Daarbij wordt onder meer rekening gehouden met het aantal ongevallen op een locatie. Zo worden er ten westen en oosten van Noordeloos twee nieuwe rotondes aangelegd.

De rotonde N214/N481 bij Oud Alblas wordt van een enkelstrooks rotonde uitgebreid tot een meerstrookse variant. De aanleg van deze turborotonde moet de capaciteit vergroten.

De meeste aandacht trekt echter de aanpak van de hoge kruising ter hoogte van Ottoland. „Dat is een ingrijpend project”, constateert Bos. „Het is hard nodig dat we dit kruispunt aanpakken. Zeker in de ochtend- en avondspits loopt het hier vast.”

Sluipverkeer

Het kruispunt wordt verbreed en er komen meer en langere opstelstroken. Bovendien komen er vier extra bushaltes. „Straks heeft dit kruispunt meer dan voldoende capaciteit”, belooft Bos. Volgens de projectleider is de aanpak van de hoge kruising –met alle maatregelen die dat met zich meebrengt– zeer prijzig. „Dat komt vooral door de ingewikkelde fundering met betonnen balken en houten palen. Die dateert uit 1940. De geplande uitbreiding moeten we op dezelfde manier uitvoeren. Dat maakt het zo duur.”

Afgelopen herfst werden de bewoners bijgepraat over de plannen. Volgens Eric Bos waren de reacties voorzichtig positief. „De mensen begrijpen dat het werk noodzakelijk is, maar ze maken zich wel zorgen over de bereikbaarheid van hun dorpen.”

De projectleider denkt dat tijdens de uitvoering van de werkzaamheden de doorstroming op de doorgaande weg gewaarborgd kan worden. „We moeten vooral opletten als we aan de slag gaan met de kruisingen en rotondes. Dat kan voor problemen zorgen. We doen er alles aan om overlast te voorkomen, bijvoorbeeld door de planning goed af te stemmen op de aanpak van de A15 en A27 en bepaalde werkzaamheden in de vakanties uit te voeren.”

Ook zijn de inwoners bang dat de nieuwe weg straks nog meer sluipverkeer aantrekt dan nu al het geval is. Bos benadrukt dat het uitgangspunt van de provincie is dat de N214 geen extra A-weg wordt. „De weg is bedoeld om het gebied te ontsluiten. Daar houden we bij de inrichting rekening mee. We moeten het voor sluipverkeer niet te aantrekkelijk maken.”

Ongelijkvloers

Zo wordt de A27 verbreed en wordt gekeken naar de verbreding van de A15. „Dat verhoogt de capaciteit op de rijkswegen, waardoor er minder sluipverkeer gebruik zal maken van de N214.”

Op aandringen van bewoners zijn ook de plannen rond Noordeloos aangepast. Komend najaar worden de bewoners bijgepraat over de definitieve plannen. „Daarna starten de procedures, de grondverwerving en de aanbesteding.”