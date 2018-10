'Provider moet beeld kindermisbruik blokkeren'

Internetproviders moeten beelden van seksueel misbruik van kinderen gaan blokkeren. Dat zegt de landelijk coördinator kinderporno bij de politie, Ben van Mierlo, dinsdagavond in het programma Brandpunt+. Van Mierlo reageert op onderzoek van het programma naar Nederlanders die kinderporno downloaden.

Volgens Van Mierlo kan worden voorkomen dat beelden worden gedownload, door vooraf dat materiaal te filteren en te blokkeren. „Dat zullen voornamelijk internetproviders en telecombedrijven kunnen doen. Dat kan ook, die data kun je heel goed bekijken. Die kunnen die waardes die wij aangeven als strafbaar materiaal, heel snel vergelijken met verkeer dat er over zo'n lijn heen komt.”

Minister van Justitie Ferd Grapperhaus zegt in de uitzending dat providers zo gestuurd moeten worden „dat het materiaal niet meer op het internet kan komen, of er zo snel mogelijk weer af gaat.”

De journalisten kregen een lijst in handen met 82 Nederlandse mannen die kinderporno hebben gedownload via het zogeheten darkweb, een afgeschermd deel van het internet. Ze kregen die toegespeeld van Noorse journalisten. Uit verder onderzoek van het programma blijkt verder dat in die krochten van het internet ook nog beelden rondgaan die zijn gemaakt door Robert M. Hij werd in 2010 opgepakt wegens kindermisbruik. Hij werkte in een kinderopvang in Amsterdam. M. heeft bekend 87 kinderen te hebben misbruikt, hij is veroordeeld voor 67 zaken.