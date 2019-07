‘Protocol voor goede communicatie op Schiphol’

Er moet een duidelijk protocol komen hoe met reizigers te communiceren tijdens calamiteiten op Schiphol. Dat zegt Frank Oostdam, directeur van de Algemene Nederlandse Vereniging Reisondernemingen (ANVR) naar aanleiding van de brandstofstoring op de luchthaven.

Reizigers klaagden dat ze woensdag veel te weinig informatie kregen over het uitvallen van vluchten. Dat leidde ook tot veel telefoontjes naar de bij de ANVR aangesloten reisondernemingen, zo bevestigt Oostdam berichtgeving door NPO-programma Spraakmakers. „De bedrijven hadden echter ook geen informatie die ze met hun klanten konden delen. Dat was voor iedereen heel frustrerend. Ook bij eerdere calamiteiten, zoals de stroomstoring vorig jaar, ging het moeizaam met de communicatie. We hebben toen ook een gesprek gehad. Het leervermogen van Schiphol is goed aanwezig. Maar het is belangrijk dat er nu echt een standaard, iets zoals een protocol komt zodat de reizigers en reisorganisaties op een goede manier geïnformeerd kunnen worden”, aldus Oostdam.

Volgens Oostdam zijn er op Schiphol voldoende middelen aanwezig om met reizigers te communiceren. „Zeker in deze tijd met alle moderne communicatiemiddelen moet dat geen probleem zijn en ik denk ook alleen al aan alle beeldschermen op de luchthaven.”