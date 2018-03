Protestrit oldtimers tegen milieuzones

Naar verwachting honderden oldtimers, klassieke brommers, kampeervoertuigen en oude vrachtwagens gaan zaterdag op pad in de regio Rotterdam. Het is een protestrit tegen de milieuzones die steeds meer gemeenten invoeren om de luchtkwaliteit in binnensteden te verbeteren.

Het is al voor de derde keer dat de stichting Rotterdamse Klassiekers deze CO2-neutrale protestrit organiseert. Het neutrale zit hem in het afkopen van de uitstoot van schadelijke stoffen. Iedere deelnemer betaalt daarvoor 20 cent en krijgt een certificaat als bewijs.

De stichting Rotterdamse Klassiekers hoopt gemeenten die een milieuzone overwegen er „op een positieve manier van te overtuigen dat er veel zinvollere maatregelen bestaan om de lucht in Nederland schoner te krijgen” dan een milieuzone.

„De deelnemers van de protestrit laten zien hoe prachtig hun geliefde klassiekers zijn. Het is rijdend cultureel erfgoed waar de overheid meer waardering voor zou moeten hebben”, aldus de stichting.

De tocht begint bij het historische passagiersschip de SS Rotterdam op Katendrecht en eindigt in Hoek van Hollland.