Protestrit bikers tegen ‘discriminerend’ afsluiten dijkjes

Met een tocht waar naar verwachting zo’n 500 motorrijders aan meedoen, protesteren bikers zaterdag tegen het steeds vaker afsluiten van dijkwegen. Omwonenden, fietsers en wandelaars zeggen last te hebben van de herrie en het gevaarlijke rijgedrag. Daarom zijn er door gemeenten dit jaar al meerdere weggetjes tot verboden gebied verklaard voor motoren.

„Maar dat is pure discriminatie. Automobilisten mogen er wel komen, wij niet. We betalen allemaal wegenbelasting. Doordat de overheid faalt in handhaven en het makkelijker vindt om wegen af te sluiten, benadelen ze een hele grote groep motorrijders die zich wel aan de regels houdt”, zegt Igor Alveringh, een van de organisatoren van de tourrit. „Er is een kleine groep hardrijders die veel lawaai maakt, maar daar kan je niet een grote groep voor straffen.”

Alveringh bracht zijn motortocht onder de aandacht via de facebookpagina ‘Tourrit voor vrije wegen’. „De bedoeling van deze publieksvriendelijke rit is om als collectief te laten zien dat wij onze hobby niet zomaar laten inperken”, aldus de motorliefhebber.

De route, met een lengte van ongeveer 100 kilometer, loopt vanuit Harmelen (Woerden) over de snelweg A12 naar Den Haag en eindigt in De Meern (Utrecht). Alveringh heeft ook nog een tip voor deelnemers: „Neem voldoende drinkwater mee, het wordt bloedheet zaterdag.”