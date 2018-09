Protestmars tegen afschieten herten begonnen

In Lelystad is zondagmiddag een protestmars begonnen richting het provinciehuis in de stad. Circa honderd actievoerders komen in het geweer tegen het besluit van eerder deze maand om zeker duizend edelherten in natuurgebied de Oostvaardersplassen af te schieten. Ze leggen kransen bij het provinciehuis, daarna volgen toespraken.

Het afschot is volgens Gedeputeerde Staten noodzakelijk omdat de dieren kampen met een groot voedseltekort. Er mogen 490 herten in leven blijven. Het schieten begint eind oktober, als de bronstperiode van de edelherten voorbij is.

De hongersnood onder de dieren zorgt het hele jaar al voor protesten. De demonstranten bepleiten een einde van het dierenleed. Ze kregen het eerder voor elkaar dat de dieren toch bijgevoerd werden.

Tegen drie actievoerders loopt een strafzaak wegens het plegen van vernielingen bij een van die acties.