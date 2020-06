‘Protesten tegen racisme maken meeste witte mensen niet bewuster’

Twee derde van de witte mensen in Nederland zegt zich door de protesten tegen racisme niet bewuster te worden van hun eigen gedrag op dat gebied. Dat meldt EenVandaag op basis van onderzoek onder 39.000 deelnemers van het Opiniepanel. Van de ondervraagden lieten er 33.600 weten dat ze een witte huidskleur hebben.

Dat er wordt gedemonstreerd tegen racisme kan rekenen op veel begrip. Een meerderheid van de ondervraagden (63 procent) vindt het goed dat hier nu tegen wordt gedemonstreerd. Maar de eerste protesten in Amsterdam riepen ook irritatie op bij ondervraagden. Zo werd er bij het protest in Amsterdam niet voldoende afstand gehouden. Daarvoor heeft 72 procent van de ondervraagden geen begrip.

Ook ondervroeg EenVandaag bijna 5000 mensen met een getinte of donkere huidskleur over racisme in Nederland. Twee op de drie zeggen weleens slachtoffer te zijn geworden van institutioneel racisme. Zij werden naar eigen zeggen op basis van hun huidskleur of achtergrond benadeeld door het beleid van bedrijven of organisaties. Zij maken dit veel vaker mee dan witte ondervraagden, aldus het onderzoek.