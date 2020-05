Protesten aangekondigd bij Statendag Noord-Brabant

’s-HERTOGENBOSCH (ANP) - In het Provinciehuis in ’s-Hertogenbosch wordt vrijdag 15 mei het nieuwe College van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant geïnstalleerd. Het college bestaat uit twee leden van de VVD, twee van het CDA, twee van het Forum voor Democratie en een van Lokaal Brabant.

Op de agenda staat ook het bestuursakkoord 2020-2023, dat door de coalitie aan Provinciale Staten wordt aangeboden.

Het akkoord is door met name de sectoren milieu en cultuur niet goed ontvangen. Vanaf 09.30 uur protesteren vertegenwoordigers van beide sectoren bij het Provinciehuis. Dat pand is vanwege de maatregelen rond de coronacrisis voor publiek gesloten.

De vergadering van Provinciale Staten begint om 11.00 uur.