Op het Mediapark in Hilversum zijn boeren gearriveerd. Er is veel politie aanwezig. Volgens een woordvoerder van de politie zijn er veel eenheden, maar geen ME. „We hebben ons natuurlijk voorbereid. Ze mogen op het Mediapark rijden, zolang ze zich maar aan onze aanwijzingen houden.”

De politie zegt „demonstratierecht een groot recht” te vinden. „Daarom houden we ze niet tegen. We houden uiteraard wel de openbare veiligheid nauwlettend in de gaten.”