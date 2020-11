Protestactie bij Dierenpark Amersfoort na doodschieten apen

Ongeveer tien demonstranten van actiegroep Alle Dieren Vrij staan woensdagochtend bij Dierenpark Amersfoort om te protesteren tegen het doodschieten van twee chimpansees op dinsdag. Ook protesteren zij tegen het fenomeen van dierentuinen in het algemeen.

„Wij staan hier uit solidariteit met de chimpansees, pleiten voor gerechtigheid”, aldus een van de activisten. „Wij eisen dat alle dierentuinen en dan met name deze in Amersfoort de deuren sluiten.”

Dinsdagochtend werden in het dierenpark twee mannelijke chimpansees doodgeschoten. De dieren waren ontsnapt uit hun verblijf. Er was sprake geweest van een menselijke fout. De twee apen, Mike en Karibuna, vertoonden volgens de dierentuin „imponerend gedrag”. Niemand in de dierentuin raakte gewond.

Volgens de activisten hadden de dieren nooit mogen worden doodgeschoten. „Als er gevaar dreigde dan hadden ze ervoor kunnen kiezen om de dieren te verdoven. Afgezien van die discussie toont het feit dat de dieren ontsnappen al aan dat ze liever vrij willen zijn en niet opgesloten.”

De dierentuin liet dinsdag weten dat het verdoven van de dieren te lang zou hebben geduurd. Omdat het risico bestond dat de apen het park zouden verlaten was er volgens de dierentuin geen andere optie dan ze dood te schieten.

Actiegroep Alle Dieren Vrij publiceerde dinsdag al een boodschap gericht tegen dierentuinen. „Dierentuinen lijken onschuldig, maar dragen juist erg bij aan het idee dat we dieren mogen opsluiten en dat ze bestaan voor ons. Zelfs in de beste dierentuinen, onder de beste omstandigheden, is een leven lang in gevangenschap geen leven voor wilde dieren”, staat daarin onder meer te lezen.

Volgens de woordvoerster van de protestgroep was woensdagochtend nog niemand van het dierenpark naar buiten gekomen om met hen te praten. Het dierenpark was niet direct bereikbaar voor commentaar.