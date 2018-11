Protest voor ‘sociaal Nederland’ in Amsterdam

De vakbonden FNV en CNV organiseren zaterdag een demonstratie in Amsterdam voor een ‘sociaal Nederland’. De betogers verzamelen om 13.00 uur op de Dam en lopen dan in een protestmars naar het Museumplein. De organisaties verwachten duizenden mensen.

De vakbonden vinden dat de welvaart oneerlijk verdeeld is. Vooral bedrijven en aandeelhouders profiteren van de bloeiende economie, werknemers nauwelijks, aldus de bonden. Veel mensen maken zich volgens hen zorgen over onder meer het voortbestaan van de verzorgingsstaat en de lage minimumlonen. „Al met al zijn veel mensen boos. Over het gebrek aan zekerheid, een te laag inkomen en de bezuinigingen. Daarom gaan we op 10 november naar de Dam.”

Volgen de initiatiefnemers is het tijd om massaal deze ontevredenheid te uiten en „op te staan voor een socialer Nederland”. „Het is de hoogste tijd dat alle Nederlanders mee gaan profiteren van de economische groei. Het tegenhouden van de afschaffing van de dividendbelasting betekent dat de vrijgekomen twee miljard euro naar de mensen moet. Het wordt tijd dat Rutte zijn kabinet aan het werk zet, zodat dit geld bij de Nederlanders terecht komt en niet bij de aandeelhouders.”