Protest tegen studiekosten

Studenten houden zaterdag een protestmars in Den Haag om aandacht te vragen voor met name de oplopende studiekosten. Er worden circa duizend deelnemers verwacht, aldus de de Landelijke Studentenvakbond (LSVb).

Die organiseert de demonstratie samen met onder meer scholierenorganisatie LAKS en belangenbehartiger voor mbo-studenten JOB. Studenten ,,moeten zich diep in de schulden steken om te kunnen studeren, aan hen beloofde investeringen in het onderwijs worden niet nagekomen en nu gaat ook nog de rente op de studielening omhoog¨, stelt de LSVb.

De bond zegt dat de effecten van het schuldenstelsel nog erger zijn uitgepakt dan zij al had gedacht. Het uitgangspunt van gelijke kansen zou daardoor ook op de tocht staan. Er is ook ontevredenheid over de rol van studieschulden bij het verlenen van een hypotheek.

Voor studenten uit Utrecht, Nijmegen en Amsterdam worden bussen naar Den Haag ingezet. De mars, van 13 uur tot 15 uur, loopt van het Lange Voorhout naar het onderwijsministerie en terug.