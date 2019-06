Protest tegen pinksterhaan Schiermonnikoog

Dierenrechtenactivisten zullen komend pinksterweekeinde op Schiermonnikoog demonstreren tegen het ophangen van een haan in een mand op 18 meter hoogte. De haan moet volgens de zogenaamde Kallemooitraditie drie dagen in een mast blijven hangen en dat noemen de demonstranten onnodig dierenleed.

Er is al langer commotie om de traditie, waarbij de haan als symbool van vruchtbaarheid in de mast wordt gehangen. Een rechtszaak ertegen liep echter op niets uit, onder meer omdat de haan vooraf wordt onderzocht door een dierenarts, water en voer krijgt en met een camera in de gaten wordt gehouden. Volgens initiatiefnemer van de protesten Jan ten Cate zegt "controle door een dierenarts en permanent cameratoezicht in de mand wat dat betreft al genoeg".