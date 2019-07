Protest tegen export van proefapen

Het is mooi dat het kabinet het aantal proeven op apen in ons land met 40 procent wil terugbrengen, maar er moet ook aandacht komen voor het exporteren van apen vanuit Nederland voor proeven in andere landen. Dat zegt dierenrechtenorganisatie Animal Rights. De club maakt zich op voor een protest deze week in Tilburg, vanwaaruit een transport van zes apen naar Italië aanstaande zou zijn.

Animal Rights hoopt dit transport tegen te houden. De dieren zouden worden vervoerd naar een primatencentrum in Parma. Apen worden daar volgens Animal Rights onder meer gebruikt in experimenten waarvan ze blind worden. Uit het centrum kwamen al eerder beelden van onder meer apen die zo dorstig waren, aldus de organisatie, dat een de eigen urine dronk en andere dieren aan de muren en spijlen van het hok likten.

Ook in Italië zelf leeft de kwestie, zegt Animal Rights. Daar komen volgens een woordvoerder de meeste van de 250.000 handtekeningen vandaan die onder een petitie staan tegen dergelijke praktijken. De petitie is van de Italiaanse antivivisectiebond LAV.

De apen die nu vanuit Nederland zouden worden vervoerd, zijn volgens Animal Rights waarschijnlijk uit China hiernaartoe gehaald. In dat land zijn grote apenfokkerijen voor de handel, zegt Robert Molenaar van de dierenrechtenorganisatie. Animal Rights heeft wetenschapsminister Ingrid van Engelshoven al eerder een brief gestuurd over de kwestie.

De Tilburgse apenhandel wilde het ANP maandag niet te woord staan over de zaak.