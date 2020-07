Protest tegen coronamaatregelen Den Haag voorbij

Ongeveer 150 tegenstanders van de coronamaatregelen hebben zondagmiddag in Den Haag geprotesteerd tegen de maatregelen zoals de verplichte 1,5 meter afstand.

De demonstranten verzamelden zich op het Buitenhof. Daar hielden ze borden vast met teksten als ‘Voor vrijheid’, maakten muziek op trommels en sloegen met pannen tegen elkaar. Na ongeveer een uur verplaatsten de demonstranten zich onder politiebegeleiding naar de Koekamp, een terrein naast het Malieveld. Daar ging het protest verder. Tegen 16.00 uur hielden de meesten het voor gezien en vertrokken ze van het terrein.

De protestactie was aangemeld bij de gemeente Den Haag. De politie was aanwezig om een oogje in het zeil te houden. De sfeer was gemoedelijk.

Drie weken geleden verbood Den Haag een soortgelijke demonstratie. Daar kwamen toen toch mensen op af en dat liep uit de hand. De ME moest eraan te pas komen en meerdere charges uitvoeren en het waterkanon inzetten tegen betogers. Volgens premier Mark Rutte hadden „doorgesnoven hooligans” misbruik gemaakt van de demonstratie tegen coronamaatregelen. In totaal werden daarbij 425 mensen gearresteerd.