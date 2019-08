Protest tegen boerkaverbod rustig verlopen

Ongeveer honderd mensen hebben vrijdag in de buurt van station Den Haag Centraal gedemonstreerd tegen het boerkaverbod. Sommige betogers droegen de gezichtsbedekkende nikab. Tussen de demonstranten stonden ook een paar aanhangers van de anti-islamitische beweging Pegida en hun voorman Edwin Wagensveld, maar de demonstratie bleef rustig.

De initiatiefnemers van de betoging zeggen dat het verbod hen treft in het belijden van hun geloof. „Ik hoef niet bevrijd te worden, ik ben al vogelvrij”, zei een van de spreeksters.

Sinds 1 augustus is gezichtsbedekkende kleding verboden in onder meer scholen, ziekenhuizen en overheidsgebouwen. Ook in treinen, bussen, trams en metro’s is het verboden om het gezicht te bedekken. De boete bedraagt minimaal 150 euro. Het gaat niet alleen om de boerka, maar ook om nikabs, integraalhelmen en bivakmutsen.