Protest Greenpeace op oude olieplatforms Shell

Activisten van Greenpeace hebben op de Noordzee twee oude olieplatforms van Shell beklommen. Ze protesteren tegen het voornemen van het olie- en gasbedrijf om fundamenten van vier van deze zogeheten Brent-olieplatforms in zee te laten staan in plaats van ze op te ruimen. „Shell, clean up your mess!”, staat op een spandoek.

In opslagtanks van drie van de platforms zit opgeteld nog zo’n 11.000 ton aan olie en chemicaliën, schreef minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) onlangs aan de Tweede Kamer. Ook zij vindt dat Shell de platforms moet opruimen en heeft bezwaar gemaakt bij de regering van het Verenigd Koninkrijk, die van plan is Shell een vergunning te geven om delen van de olieplatforms te laten staan. Ook Duitsland heeft bezwaar gemaakt.

„De plannen van Shell zijn schandalig en gaan lijnrecht in tegen internationale afspraken om de zee te beschermen”, vindt directeur Joris Thijssen van Greenpeace Nederland. „De 11.000 ton olie die nog in de fundering van de platforms ligt opgeslagen zal vroeg of laat in de zee terechtkomen. Dat is onacceptabel. De Noordzee is geen vuilnisbelt.”