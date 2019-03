Protest fietsers tegen stremmen Afsluitdijk

De Fietsersbond, Wandelnet, het Landelijk Fietsplatform en de NTFU zijn fel gekant tegen het voornemen de Afsluitdijk vanaf 1 april drie jaar lang af te sluiten voor fietsers en wandelaars. In een brief aan Rijkswaterstaat vragen de organisaties om de sluiting korter te laten duren, het fietspad op sommige momenten open te stellen en te zorgen voor alternatieven voor een wandeling of fietstocht over de Afsluitdijk.

De Afsluitdijk wordt voor fietsers en wandelaars gesloten wegens aanpassingen aan de dijk. Door extra spuisluizen en pompen aan te brengen bij Den Oever vergroot Rijkswaterstaat de capaciteit van de waterafvoer. Ook wordt de dijk verhoogd en met een nieuwe bekleding versterkt. Rijkswaterstaat zet gedurende de renovatieperiode zogenoemde fietsbussen in, waarin ook fietsen kunnen worden vervoerd.

De organisaties hebben ook een petitie geopend uit protest tegen de sluiting.