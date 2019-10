Protest Brabantse boeren verloopt rustig

Het aangekondigde protest van Brabantse boeren bij het provinciehuis in Den Bosch verloopt rustig. De boeren- en tuindersorganisatie ZLTO had opgeroepen niet met trekkers te komen. Daar heeft niet iedereen gehoor aan gegeven. Op een grasveld naast het provinciehuis staan rond de twintig trekkers opgesteld, waar ze niet in de weg staan. Bij het provinciehuis staan enkele tientallen boeren.

ZLTO verwacht, verspreid over de dag, zo’n 350 protesterende boeren. Een aantal spreekt vrijdagochtend in bij een debat dat Provinciale Staten voert over de stikstofproblemen.

Anton Bartele uit Oud-Gastel is een van de insprekers. Bartele (26) wil het akkerbouwbedrijf van zijn ouders overnemen. „Maar de laatste tien dagen is de twijfel enorm toegenomen”, zegt hij. De belangrijkste oorzaak: „Als je een bedrijf begint of voortzet, wil je een stip op de horizon. ‘Daar wil ik heen’. Daar heb je een duidelijk overheidsbeleid voor nodig. Dat beleid verandert nu zo ongeveer per maand. Daar kun je geen bedrijfsplan op baseren.”