Protest Brabantse boeren rustig verlopen

Een protest van Brabantse boeren bij het provinciehuis in Den Bosch is vrijdag rustig verlopen. De land- en tuinbouworganisatie ZLTO had de protestbijeenkomst donderdag aangekondigd en boeren opgeroepen niet met trekkers te komen. Daaraan is over het algemeen gehoor gegeven.

Op een grasveld naast het provinciehuis stonden gedurende de dag rond de twintig trekkers opgesteld. Op die plaats hinderden ze niemand. Op en rond het plein voor het provinciehuis hingen spandoeken met ‘Trots op de boer’. Rond 17.00 uur was al het materieel weer verdwenen. Ook hadden de boeren het provinciehuis verlaten. Ze hadden daar de hele dag de debatten over de stikstofmaatregelen gevolgd.

Een aantal boeren sprak vrijdag in bij het debat over de stikstofmaatregelen. Anton Bartelen uit Oud-Gastel was een van hen. Bartelen (26) overweegt het akkerbouwbedrijf van zijn ouders over te nemen. „De laatste tien dagen is de twijfel enorm toegenomen”, zei hij. De belangrijkste oorzaak: „Als je een bedrijf begint of voortzet, wil je een stip op de horizon. ‘Daar wil ik heen’. Daar heb je een duidelijk overheidsbeleid voor nodig. Dat verandert nu zo ongeveer per maand. Daar kun je geen bedrijfsplan op baseren. Het liefst ga ik het bedrijf van mijn ouders in, daar heb ik ook voor gestudeerd. Maar ik heb nu geen idee of dat een verstandige keuze is.”