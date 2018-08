„Prostituees op de Wallen kampen met flinke schulden”

Lang niet alle prostituees op de Wallen verdienen bakken met geld, zoals het beeld is van de beroemde rosse buurt in Amsterdam. Vrouwen kampen met schulden, die kunnen oplopen van tien- tot zelfs dertigduizend euro. Een raam huren is duur, waardoor sommigen aan een klant netto slechts vijftien euro overhouden, meldt Trouw.

Niemand heeft een totaaloverzicht. Maar dat de schuldenproblematiek groot is, bevestigen de drie christelijke organisaties die op de Wallen sekswerkers bijstaan: het Leger des Heils, Scharlaken Koord en Bright Fame. Ook raamexploitant Mastén Stavast zegt dat de gouden tijd voorbij is.

Redenen voor de terugloop in klandizie zijn het verdwijnen van klanten naar internet en de vele toeristen. Jaarlijks trekken de Wallen 2,5 miljoen bezoekers. Prostituees haten de plekken op de grachten waar toeristen –velen met kinderen– voorbijlopen. Zij komen zelden binnen maar maken wel foto’s.