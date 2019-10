Prostituee moet minimaal 21 jaar zijn

Sekswerkers moeten binnenkort een vergunning hebben en minimaal 21 jaar zijn. Pooiers van prostituees zonder vergunning worden strafbaar, meldt het AD. Het staat in een wetsvoorstel dat het kabinet een dezer dagen presenteert.

De maatregelen zijn niet onomstreden; prostituees hebben gewaarschuwd dat sekswerkers hierdoor in de illegaliteit zullen gaan. Toch denkt het kabinet dat met het nieuwe wetsvoorstel verdere 'uitbuiting en mensenhandel' kunnen worden bestreden.

Het wetsvoorstel is een vurige wens van met name ChristenUnie-voorman Gert-Jan Segers, die afspraken hierover bedong in het regeerakkoord van Rutte-3. Een initiatiefwetsvoorstel van ChristenUnie, PvdA en SP om klanten van sekswerkers strafbaar te stellen als zij 'redelijkerwijs kunnen vermoeden' dat de prostituee gedwongen te werk is gesteld, is niet door de Eerste Kamer geloodst bij gebrek aan steun.