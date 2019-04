ProRail werkt aan station van de toekomst

Spoorbeheerder ProRail investeert de komende tien jaar 3,5 miljard euro in het vernieuwen en comfortabeler maken van stations. De stations krijgen meer liften, hellingbanen, sanitaire voorzieningen, camera’s en andere technische snufjes.

Het zogeheten station van de toekomst koppelt data waardoor krant en koffie klaar staan zodra de reiziger aankomt. Verlichting in tegels op het perron geeft aan waar ingestapt kan worden. En via de app kan een parkeerplek in de fietsenstalling worden gereserveerd.

ProRailbaas Pier Eringa presenteert de plannen woensdag. Hij denkt zo in te kunnen spelen op de wensen van reizigers die comfortabeler en vooral sneller willen overstappen. Zo krijgen alle 402 stations nieuw meubilair en wachtruimten en komen er voor 2020 meer plekken in de fietsenstallingen om de grootste knelpunten met ‘fietsparkeren’ op te lossen. Die extra plekken komen bovenop de 554.773 fietsenrekken die er nu al zijn, aldus ProRail.

De spoorbeheerder kijkt tevreden terug op 2018. Meer treinen reden op tijd: ruim 91 procent was op tijd terwijl dat in 2017 nog ruim 90 procent was, blijkt uit het jaarverslag. Ook de met softwareproblemen kampende Hogesnelheidslijn (HSL) deed het beter. 82,7 procent van de HSL-reizigers arriveerde op tijd, boven de norm van het ministerie van 82,5 procent, aldus ProRail.