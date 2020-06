ProRail werkt aan spoor Zwolle, vervoerders zetten bussen in

Treinreizigers die van, naar of via Zwolle reizen moeten er dit weekend rekening mee houden dat ze gedurende hun reis een bus moeten pakken. In het weekend van 5 tot en met 7 juni (vanaf komende vrijdag) werkt spoorbeheerder ProRail aan het spoor in Zwolle.

Aan de westzijde worden nieuwe sporen aangesloten, aan de oostzijde van Zwolle werkt ProRail aan de bovenleiding en energievoorziening. Het werk gaat ondanks de coronacrisis, met aanpassingen, door.

Reizigers wordt geadviseerd rekening te houden met een langere reistijd en de reis kort van tevoren te plannen.