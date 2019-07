ProRail werkt aan het spoor bij Zwolle

Treinreizigers die de komende weken via Zwolle willen reizen moeten er rekening mee houden dat de treinen anders rijden dan gebruikelijk. Tussen zaterdag 6 en maandag 22 juli werkt ProRail aan allerlei aanpassingen.

Het station van Zwolle is een belangrijk spoorknooppunt van Nederland. „Steeds meer treinreizigers stappen hier op de trein, of maken een overstap. Daarom maken we de sporen in Zwolle klaar voor de toekomst”, aldus ProRail.

Er rijden die betrokken dagen geen of minder treinen van en naar Zwolle. Het advies van ProRail is: check voor vertrek de reisplanner.