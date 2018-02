ProRail: wacht gewoon bij gesloten spoorbomen

Als de spoorbomen bij een overweg naar beneden zijn, moeten mensen niet gaan „stunten” door toch over te steken. Daarvoor waarschuwt spoorbeheerder ProRail na een dodelijk ongeluk in het Limburgse Echt. Daar fietste een twintigjarige man langs de slagbomen toen een trein voorbij was. Hij werd vervolgens gegrepen door een trein die van de andere kant kwam.

„Wacht gewoon bij een overweg als deze gesloten is. Denk nou niet dat jij wel veilig kan oversteken als de bomen dicht zijn of de rode lichten nog niet gedoofd zijn. Het is gewoon levensgevaarlijk”, zegt ProRail.

Volgens ProRail was het al het elfde ongeluk op een overweg dit jaar. Zelfmoorden zijn daar niet in meegerekend. Bij die ongelukken kwamen twee mensen om het leven. Op 6 januari overleed een fietser in Den Helder die langs de gesloten spoorbomen overstak. Negen mensen raakten gewond. In heel 2017 gebeurden dertig ongelukken, waarbij vijf doden vielen. Een jaar eerder waren er 26 ongevallen op overwegen, met vier doden en 28 gewonden. In 2015 vielen er twaalf doden bij 27 ongelukken.

De belangrijkste oorzaak is „menselijk gedrag”, aldus ProRail. Vorig jaar kreeg een recordaantal van bijna 1100 mensen een boete voor gevaarlijk gedrag op en rond het spoor.

Nederland heeft ongeveer 1900 overwegen. Als het aan ProRail ligt, worden zo veel mogelijk overgangen verwijderd. „Op de snelweg zijn gevaarlijke kruispunten allang uit den boze. Daar zijn alleen nog ongelijkvloerse kruisingen. Op het spoor lopen we daarmee achter”, aldus ProRail.