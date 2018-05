ProRail waarschuwt betogers Oostvaardersplassen

ProRail roept mensen die zaterdagavond bij de Oostvaardersplassen willen demonstreren op om hierbij niet op of langs het spoor te lopen. De spoorbeheerder waarschuwt dat spoorlopen levensgevaarlijk is en veel treinvertraging veroorzaakt.

Tijdens een eerdere demonstratie in maart hebben volgens ProRail veel mensen op het spoor gelopen. „ProRail heeft veiligheid voor iedereen, dus ook voor de actievoerders, hoog in het vaandel staan. We vragen dan ook om bij eventuele acties een veilige plek op te zoeken, zodat niemand gevaar loopt om in aanraking te komen met treinen die met 140 kilometer per uur langs kunnen rijden”, aldus de spoorbeheerder.

In april bleken bij de Oostvaardersplassen enkele tientallen kruizen en een doodskist te zijn geplaatst. Om er te komen, moesten de daders onder meer het spoor oversteken, zei een woordvoerder van Staatsbosbeheer destijds.

Er is veel kritiek over hoe wordt omgegaan met de grote grazers in het gebied. In de winter gaan er veel dieren dood. Vanwege de onrust besloot de provincie Flevoland de dieren toch bij te voeren.