ProRail sluit onbewaakte overweg in Lunteren

ProRail heeft donderdag een onbewaakte overweg in de Mijlerweg in Lunteren met betonblokken afgesloten voor weggebruikers. Het is de eerste onbewaakte overweg die de spoorbeheerder op deze manier ontoegankelijk maakt voor verkeer. De andere volgen zo snel mogelijk, aldus een woordvoerder van ProRail.

De spoorbeheerder wil vaart maken met het afsluiten van de 120 onbewaakte overwegen in Nederland, die volgens ProRail levensgevaarlijk zijn. „Als er weer een ongeluk gebeurt, willen wij niet het verwijt krijgen dat we niks doen. Dat is niet meer uit te leggen”, zei topman Pier Eringa vorige maand.

Op plekken waar gesprekken over de afsluiting al jaren voortslepen, terwijl er wel een goede, bewaakte overweg in de buurt is, zet ProRail betonblokken neer in de hoop een oplossing te forceren. De komende maanden worden er ook betonblokken geplaatst op onbewaakte overgangen waarover al wel overeenstemming is met belanghebbenden, zoals omwonenden en gemeenten.

ProRail wilde donderdag in Lunteren eigenlijk twee onbewaakte overwegen afsluiten. Maar een 75-jarige inwoner van het dorp daagde de spoorbeheerder woensdag voor de rechter, omdat hij een vergoeding wil voor afsluiting van de overweg bij zijn huis. „De rechter doet over twee weken uitspraak. Als we mogen afsluiten staan we er die dag meteen met de betonblokken”, aldus ProRail.

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat prijst de actie van ProRail. „Hartstikke goed dat dit gebeurt”, zei ze in het radioprogramma Spraakmakers op NPO Radio 1.

Van Veldhoven is het met Eringa eens dat de overheid te laat in actie komt rond het sluiten van de overwegen. „ProRail en Den Haag werken al lang samen aan een actieprogramma om onveilige overgangen aan te pakken.” Het hapert volgens haar op lokaal niveau. Gemeenten doen er te lang over om lokaal een oplossing te vinden, zegt ze.

Maar het zomaar afsluiten van onveilige spoorovergangen is niet de bedoeling volgens haar. „Het is belangrijk dat we dit in goed overleg doen met de mensen die daar wonen.” Van Veldhoven wil vanuit Den Haag kijken hoe ze de procedures lokaal kan versnellen.