ProRail sluit drie onbewaakte overgangen

ProRail sluit woensdag drie onbewaakte spoorwegovergangen tegelijk in het zuiden van Limburg. In Schin op Geul worden twee overgangen vervangen doordat een oude spoortunnel is opgeknapt en weer in gebruik is genomen. In Sittard gaat de overweg bij de Lintjesweg dicht met betonblokken en hekken.

ProRail is sinds vorig jaar bezig om alle 179 gevaarlijke onbewaakte spoorwegovergangen af te sluiten. Met de drie in Limburg woensdag erbij, heeft het bedrijf 43 overgangen gesloten.

De laatste onbewaakte overgang moet over vier jaar afgesloten zijn. Waar mogelijk heft ProRail de overgangen op, zegt een woordvoerder. „Als dat niet kan, dan gaan we ze beveiligen. Dat is echter een dure en tijdrovende verandering.” Alternatieven voor beveiliging zijn tunnels, bruggetjes en omrijden naar een andere, veilige overgang.

Dit jaar hebben 21 ongevallen plaatsgevonden op spoorwegovergangen. Zes daarvan waren op een onbewaakte overgang, daarbij kwam niemand om het leven.