ProRail rouwt om slachtoffer schietpartij

De 49-jarige Utrechter die maandag om het leven kwam bij de schietpartij in een tram in zijn woonplaats, werkte bij ProRail. De spoorbeheerder hangt dinsdag de vlag halfstok om de ICT-medewerker te herdenken. „De verschrikkelijke gebeurtenissen van maandag en het verlies van onze collega zijn hard aangekomen”, zegt ProRail-topman Pier Eringa in een verklaring. „Dit raakt alle ProRailers in het hart.”

Eringa zegt dat het bedrijf alles zal doen om er te zijn voor de familie van de overleden medewerker en zijn directe collega’s. ..Wij zijn bij de familie, vrienden en naaste collega’s van onze medewerker in hun verdriet en wensen hen heel veel sterkte toe met dit zware verlies."