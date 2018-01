ProRail pleit voor terugkeer spoorwegpolitie

Directeur Pier Eringa van ProRail pleit voor de terugkeer van de in 2013 opgeheven spoorwegpolitie. In een verklaring noemt hij die noodzakelijk omdat vandalisme en ander levensgevaarlijk gedrag op en rondom het spoor in 2017 weer is toegenomen.

Volgens ProRail is het aantal vertragingen door vandalisme dit jaar gestegen van 608 naar 648. Volgens de directeur zou een speciale politie-eenheid helpen daders sneller op te sporen. Die eenheid kan zich specifiek richten op het aanpakken van vandalen en bijvoorbeeld treinsurfers, wat de veiligheid in de trein en op de stations zal bevorderen.

Ter vervanging van de spoorwegpolitie maakt ProRail nu gebruik van toezichthouders en mobiele (geheime) camera’s, en wordt er zo veel mogelijk hekwerk geplaatst.