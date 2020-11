ProRail langer bezig met spoorwerk rond Rotterdam

Tussen Rotterdam Centraal en Zwijndrecht rijden ook maandag geen treinen, omdat geplande werkzaamheden meer tijd in beslag nemen. Volgens ProRail is er in elk geval maandagochtend nog geen treinverkeer mogelijk. Passagiers worden met bussen vervoerd.

„We voeren diverse werkzaamheden uit aan het spoor rond Rotterdam Centraal en plaatsen windschermen op de hsl”, aldus een woordvoerster van de spoorbeheerder. „De grootste klus, het vervangen en verwijderen van wissels, kampt met tegenvallers. Zo zijn we meer tijd dan gedacht kwijt aan kabelwerk en aan het stabiliseren van het spoor.” Het was volgens haar sowieso al een krappe planning. Voor het groot onderhoud is zo’n twee weken uitgetrokken.

NS adviseert reizigers voor vertrek de reisplanner te raadplegen.