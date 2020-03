ProRail kan Schipholtunnel eerder onder handen nemen door corona

In de Schipholtunnel wordt 7,3 kilometer spoorstaven eerder vervangen. Dat is mogelijk doordat er vanwege het coronavirus een stuk minder treinen rijden, meldt spoorbeheerder ProRail. De monteurs volgen tijdens hun werk de richtlijnen van het RIVM.

ProRail, dat de klus uitvoert met Strukton, zegt dat nu er 85 procent minder reizigers zijn. Daarom rijden er ook minder treinen en zo kunnen sommige stukken spoor buiten gebruik blijven. Dat is bijvoorbeeld het geval bij de oudste van de twee buizen in de Schipholtunnel.

Het vervangen van de spoorstaven zou normaal gesproken meerdere weekenden in beslag nemen en worden uitgespreid over dit jaar en volgend jaar. Omdat de tunnelbuis nu langere tijd buiten gebruik is, kan bijna al het werk tussen 30 maart en 6 april worden gedaan.

Een aantal van de spoorstaven in de tunnelbuis stamt uit de jaren zeventig, andere uit eind jaren negentig. Vervanging stond al langer gepland, maar uit routinecontroles bleek dat de staven sneller versleten dan gedacht. In januari konden er door een breuk in een spoorstaaf even geen treinen rijden.

ProRail bekijkt bij verschillende projecten in het land van geval tot geval of vervroegd werken mogelijk is.