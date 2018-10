ProRail gaat onbewaakte overwegen afsluiten

ProRail gaat vaart maken met het afsluiten van de 120 onbewaakte overwegen in Nederland. „De discussies duren veel te lang. Volgende week beginnen we nu zelf met het afzetten van wegen. Dat doen we met betonblokken”, zegt topman Pier Eringa van ProRail in De Telegraaf.

De dertig gevaarlijkste overwegen zonder bomen en bellen gaan volgens de topman sneller dicht dan aanvankelijk gedacht. Ook als de inspraakprocedures nog niet allemaal zijn afgerond. „Ik vind het onverantwoord om nog langer af te wachten tot iedereen is uitgepraat. Als er weer een ongeluk gebeurt, willen wij niet het verwijt krijgen dat we niks doen. Dat is niet meer uit te leggen”, zegt Eringa.

„We zien vaak dat actiegroepen uit de buurt, boeren of wandel- en fietsverenigingen sluiting van een overweg op het platteland tegenhouden”, wijst de ProRail-topman op de reden voor de vertraging. „Je moet er toch niet aan denken dat iemand onder de trein komt.”