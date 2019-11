ProRail en NS: investeer meer in spoor

Investeer minder in wegen en meer in spoor. Dat is de boodschap van spoorbeheerder ProRail en NS aan het kabinet. De bedrijven zien kansen voor het spoor nu minister Wopke Hoekstra (Financiën) een investeringsfonds heeft aangekondigd voor projecten die de economie op lange termijn sterker maken.

ProRail en NS zien dat veel treinen steeds voller zijn en hebben een lijst met mogelijke investeringen van totaal 20 miljard euro. De spoorbedrijven haken ook aan bij de stikstofdiscussie waardoor onder meer de bouw van woningen en infrastructuurprojecten stilliggen. Om die weer vlot te trekken wil het kabinet de maximumsnelheid overdag verlagen naar 100 kilometer per uur. Blijf vooral 130 rijden, maar doe dat op het spoor, is de boodschap van ProRail.

Volgens het AD staan op het wensenlijstje van ProRail en NS onder meer lightrailverbindingen tussen Den Haag en Dordrecht, het doortrekken van de Amsterdamse Noord-Zuidlijn naar Schiphol, non-stop treinen laten rijden tussen Den Haag, Rotterdam en Utrecht, verbeteren van het goederenvervoer en het verkorten van de reistijd tussen Groningen en Leeuwarden en de Randstad. „Door te investeren in betere trein- en OV-verbindingen wordt het voor mensen nóg aantrekkelijker te kiezen voor een duurzame wijze van vervoer in plaats van achteraan de file aan te sluiten,” stelt ProRail-directielid Hans van Leeuwen in het AD.