ProRail blijft bij sluiting overweg in Lunteren

Er is „alle reden” voor ProRail om de onbewaakte spoorwegovergang in Lunteren te sluiten. Dat stelde ProRailzegsman Aldert Baas dinsdag desgevraagd.

Inwoners van Lunteren meldden dinsdag in het Reformatorisch Dagblad dat de bewuste onbewaakte overweg –tussen de Poelakkerweg en de Zandkampweg– per 1 november dichtgaat, of ze het daarmee eens zijn of niet.

De ProRailwoordvoerder vindt het goed te verdedigen om de onbewaakte overgang in het Veluwse dorp op te heffen. „Op 76 meter van deze overweg ligt een andere overweg met bomen en bellen. Omwonenden kunnen redelijkerwijs deze overweg als alternatief gebruiken.” ProRail overlegt met de gemeente Ede.