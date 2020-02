Spoorbeheerder ProRail bekijkt zaterdagochtend of het nodig is om de dienstregeling van zondag aan te passen. Dan trekt de zware storm Ciara over Nederland. ProRail wil kijken welke maatregelen nodig zijn „om de dienstregeling op het spoor zo betrouwbaar mogelijk te houden”.

Het KNMI verwacht zondag windkracht 7. Weerdienst Weeronline denkt dat aan de kust zelfs windkracht 9 of 10 kan worden bereikt, met windstoten tot ongeveer 130 kilometer per uur.