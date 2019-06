ProRail alert op spoorproblemen door hitte

ProRail zet extra mensen in om de mogelijke gevolgen van de hoge temperaturen voor het spoor het hoofd te bieden. Zo staan extra incidentbestrijders klaar voor het geval dat treinen stranden. Ze nemen dan direct water mee voor de reizigers. Verder heeft ProRail in samenwerking met aannemers meer storingsploegen paraat en worden doorlopend ‘hitteschouwen’ uitgevoerd.

„We houden in de gaten hoe het spoor erbij ligt. Staal kan door de hitte uitzetten en in het uiterste geval verbuigen”, legt een woordvoerder uit. Het spoor is op zich wel zo ingericht dat het tegen een stootje kan, ook qua warmte. Zo liggen er zogeheten compensatielassen in, die ervoor zorgen dat het staal een stukje kan uitzetten zonder dat problemen ontstaan. Bij aanhoudende warmte kunnen echter toch problemen ontstaan.

Op gevoelige punten, zoals bruggen, is het een optie om het staal met water te koelen. Dat gebeurt momenteel nog niet. Het hele spoor koel houden zit er niet in. „Met 7000 kilometer spoor is daar geen beginnen aan”, aldus de woordvoerder van ProRail.