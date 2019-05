Prominenten bespreken geweld tegen kinderen

„Elke oorlog is een oorlog tegen kinderen”, stelde de Britse Eglantyne Jebb toen ze Save the Children honderd jaar geleden oprichtte. Haar woorden zijn nog altijd van toepassing, aldus de organisatie, die donderdag een groot symposium houdt in het Vredespaleis in Den Haag. Deskundigen, hulpverleners, en bestuurders bespreken er hoe kinderen wereldwijd beter beschermd kunnen worden tegen oorlogsgeweld.

Onder de sprekers zijn veel prominenten, onder wie VN-mensenrechtenchef Michelle Bachelet, hoofdaanklager van het Internationaal Strafhof Fatou Bensouda, de Deense oud-premier Helle Thorning Schmidt, die nu Save the Children International leidt, en burgemeester van Den Haag Pauline Krikke. Prinses Viktória de Bourbon de Parme, echtgenote van prins Jaime, is gastvrouw.

Zo’n 150 schoolkinderen houden ’s middags een mars van het Malieveld naar het Vredespaleis om aandacht te vragen voor hun leeftijdsgenoten in conflictgebieden. Wereldwijd leven 420 miljoen kinderen in conflictsituaties, een op de vijf, becijfert Save the Children. „Kinderen lopen vandaag de dag meer risico dan in de afgelopen 20 jaar. Samen kunnen en moeten we dit stoppen”, aldus de organisatie.

Save the Children roept regeringen op de verkoop te staken van wapens die kinderen treffen, oorlogsmisdadigers te berechten en kinderen die slachtoffer zijn geworden van oorlogssituaties bij te staan.