Prolifeplatform weer onder vuur

Net als de vorige keer neemt het Humanistisch Verbond ook dit jaar de Week van het Leven onder vuur.

Maandag bekritiseerde de organisatie de crowdfundingsspotjes, waarin het Platform Zorg voor Leven kijkers alvast oproept de prolifecampagne in november mogelijk te maken. In de spotjes moedigt Deborah, een moeder die in 2016 een abortus overwoog, het publiek aan om alvast een kijkje te nemen op de website weekvanhetleven.nl. Ook verzoekt ze om een gift.

Humanistisch Verbond ontwerpt brievenbussticker tegen „anti-abortusreclame”

„Misleidend”, is het commentaar van het Humanistisch Verbond. Op de Twitterpagina van de organisatie valt te lezen: „Let op! Tv-spotje voor anti-abortusweek. Het is volstrekt onduidelijk dat je geld geeft aan een organisatie die tegen het recht op abortus is.” Bij deze tweet is een afbeelding gevoegd van het crowdfundingsspotje, afgeplakt met deze waarschuwingstekst.

Voorzitter Diederik van Dijk van het platform spreekt in een reactie van „onheuse framing”, waarin een inhoudelijk weerwoord „op onze liefdevolle oproep voor betere hulp aan onbedoeld zwangere vrouwen en hun ongeboren kindje” ontbreekt.

Ter onderbouwing van de campagne verwijst Van Dijk naar de ervaring van prolifeorganisaties dat vrouwen met de juiste hulp er vaker voor kiezen de zwangerschap uit te dragen. „Het recente evaluatie-onderzoek over de abortuswet leert daarnaast dat de kliniek deze hulp niet altijd aanbiedt. Het zou daarom fijn zijn als het Humanistisch Verbond onze hulp steunt, dan kunnen we daarnaast uitgebreid discussiëren over de morele waarde van abortus ten opzichte van het ongeboren kind.”

In 2019 kreeg het prolifeplatform ook het verwijt onduidelijk te zijn over zijn identiteit. De flyer die toen huis aan huis werd verspreid kon volgens critici doorgaan voor een uiting van de Rijksoverheid, maar de Reclame Code Commissie verwierp dat verwijt.