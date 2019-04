Prolife’ers niet bang voor bufferzone

Elke week meldt zich wel een vrouw die afziet van abortus nadat ze op de stoep van de kliniek in gesprek raakte met mensen van Er is hulp. Het werk van deze organisatie ligt onder nu vuur. Wakers uit Utrecht worden zelfs bedreigd, zegt Kees van Helden van Schreeuw om Leven.

Het begon allemaal met een uitzending van EenVandaag, die opnames maakte bij de kliniek in Utrecht. Daarin klagen het Humanistisch Verbond en abortusklinieken over „demonstranten” zwangere vrouwen „intimideren” en hen proberen te overtuigen om af te zien van een abortus. Minister De Jonge zegde zijn steun al toe aan gemeenten die bufferzones instellen bij klinieken om „betogers” op afstand te houden. Van Helden vreest niet dat dit het einde van het werk van de wakers betekent.

Er is hulp, de hulpverleningstak van Schreeuw om Leven, strijdt bij negen van veertien klinieken voor het ongeboren leven. Meestal eens per maand een ochtend. De Utrechtse kliniek vormt een uitzondering: daar staat de organisatie wekelijks twee tot drie keer op de stoep.

Er is hulp is niet actief in Roermond, waar sinds kort een bufferzone geldt. ‘Demonstranten’ zijn daar naar de overkant van de straat verplaatst. Mocht zo’n gebiedsverbod elders in het land ingevoerd worden, dan heeft Van Helden al ideeën klaarliggen. „Bijvoorbeeld een hulpverleningsbus die we op een openbare parkeerplaats bij een abortuscentrum neerzetten. Voor vrouwen is een gesprek in de wagen een veiligere plek dan de straat. In andere landen blijkt deze methode effectief.”

Bedreigingen

Sinds de uitzending van EenVandaag kreeg Schreeuw om Leven diverse bedreigingen. „In mails schrijven mensen dat ze ons een kopje kleiner komen maken. Vrijwilligers, vooral in Utrecht, wordt van alles toegewenst. Die berichten sturen we door naar de politie.” In Utrecht houdt die een extra oogje in het ziel. „Voor klachten van misdragingen door wakers is geen enkel bewijs.” Foto’s van geaborteerde baby’s laten zijn vrijwilligers niet zien. Wel verspreiden zij boekjes waarin de abortusmethode staat beschreven.

Hoewel organisaties als Stirezo en Abortusinformatie.nl voor een wat directere en confronterende aanpak kiezen, ontkennen ook zij stellig zich agressief te uiten. Van bonken op autoruiten, vrouwen hinderlijk volgen of sloten van klinieken dichtkitten, weten ook zij niets. Bij EenVandaag worden die verwijten geuit, overigens zonder beelden met bewijs. Mogelijk zijn „individuele demonstranten”, zoals minister De Jonge ze noemt, de boosdoeners.

Vrijdag had Hugo Bos van Civitas Christiana, waar Stirezo onder valt, een aanvaring met journalisten van EenVandaag. Hij loopt weg bij een interview, maar doordat hij zijn microfoon nog op heeft, is hoorbaar wat hij buiten het zicht van de camera over de journalisten zegt: „Wat een eikels, ik sla ze verrot als ze niet oppassen.” Kort daarna komt hij terug met drie collega’s. Een van hen geeft de camera een tik en dreigt de cameraman te slaan.