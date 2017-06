Programmamakers vreesden voor leven

De Nederlandse journalisten Derk Bolt en Eugenio Follender hebben voor hun leven gevreesd, nadat ze in handen van de Colombiaanse rebellenbeweging ELN waren gevallen. Na hun bevrijding zaterdag lieten de makers van het programma Spoorloos op een persconferentie weten dat de ontberingen in de jungle hun zwaar vielen.

„Ik dacht: dit ga ik niet overleven”, zei Bolt over de lange marsen die hijzelf en Follender in de jungle maakten met strijders van het ELN. Die probeerden door de verplaatsingen uit handen van het Colombiaanse leger te blijven.

Bolt en Follender zeiden dat ze goed zijn behandeld door het ELN en dat onder meer humor hen op de been hield. De Nederlanders vinden het een goede zaak dat de Colombiaanse regering en het ELN onderhandelen over vrede. „Dit deel van Colombia is een bijna vergeten deel van het land, waar mensen keihard werken voor bijna niets”, zei Bolt in het Spaans tegen de Colombiaanse journalist die had geïnformeerd naar het vredesproces. „Mensen verdienen die armoede niet en hebben recht op ontwikkeling.

De twee Nederlanders zeiden dat de leden van guerrillabeweging aanvankelijk dachten ze voor de Amerikaanse inlichtingendienst CIA werkten. Dat de programmamakers camera’s en andere apparatuur bij zich hadden, vonden de ELN-strijders verdacht.

Het ELN suggeerde in een persverklaring dat de ontvoering de Nederlanders bespaard had kunnen blijven, als ze hun aanwezigheid in het territorium van de guerrillabeweging kenbaar hadden gemaakt. Elke onbekende die er verschijnt, wordt aangehouden, verklaarde de guerrillabeweging, want het ELN moet zich beschermen tegen aanvallen van het leger en paramilitaire groepen.

Bolt en Follender waren in het gebied voor opnames voor het programma Spoorloos. Ze werden vrijgelaten in de nacht van vrijdag op zaterdag. Ze weten nog niet precies wanneer ze teruggaan naar Nederland, maar ze zeiden dat dit ,,heel snel zal zijn”.