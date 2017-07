Prognose: sluiten bureaus levert meer op

Het sluiten van politiebureaus levert meer op dan verwacht. De politie moet vanaf 2025 jaarlijks 76,5 miljoen euro bezuinigen op de huisvesting, maar volgens interne prognoses wordt dat bedrag ruimschoots overschreden.

Een woordvoerder van de Nationale Politie bevestigt de berichtgeving van het AD hierover, maar benadrukt dat het slechts om prognoses gaat die in maart zijn gemaakt en dat er nog van alles kan veranderen. Volgens hem moet alle plannen nog op haalbaarheid worden getoetst.

Sinds 2014 heeft de politie 148 locaties gesloten. Daarvoor in de plaats zijn 76 nieuwe bureaus en politieposten in bijvoorbeeld gemeentehuizen gekomen. De komende jaren sluit de Nationale Politie ongeveer tweehonderd van de vierhonderd politiebureaus.

Ondanks dat veel politiebureaus worden gesloten, ziet de korpsleiding de toekomst met vertrouwen tegemoet, liet zij zaterdag weten. „ Het sluiten van een politiebureau betekent een omslag in werken van politiemensen”, zegt Liesbeth Huyzer van de Nationale Politie. „We gaan steeds meer naar de mensen toe. Wat er nu gebeurt, is een prachtige beweging. Collega’s en inwoners zijn daar niet altijd tevreden over. Maar als ik nu ook zie hoe collega’s door prachtige, vaak zelf bedachte initiatieven, innovatief en creatief zijn, dan is dat precies waar het om gaat. Zichtbaar en benaderbaar zijn.”

Volgens Huyzer, die verantwoordelijk is voor de dienstverlening, kan het gaan om mobiele politiebureaus of vaste spreekuren van wijkagenten in bijvoorbeeld winkelcentra, maar ook projecten als ‘Burger Hotspot’ (extra controle van een door burgers aangegeven overlastlocatie) en ‘Koffie met een cop’.