„Profiel van terrorismeverdachte verschilt nauwelijks van gewone crimineel”

Het profiel van jihadisten verschilt vaak amper van dat van ‘gewone’ criminelen, blijkt uit onderzoek waar NRC Next over bericht. Bijna twee derde van de Nederlandse terreurverdachten is eerder verdachte geweest van een ander misdrijf, zoals winkeldiefstal, bedreiging of ordeverstoringen, constateren onderzoekers van het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR).

De onderzoekers bekeken data van het Openbaar Ministerie over bijna alle terreurverdachten van de afgelopen veertien jaar, 353 personen in totaal. Bijna twee derde heeft alleen de lagere school afgemaakt, slechts 4 procent behaalde een diploma in het hoger onderwijs. „Hun profiel verschilt nauwelijks van dat van de gewone crimineel”, zegt criminoloog Elanie Rodermond, een van de onderzoekers.

Terreurverdachten die sinds de opkomst van IS als verdachte zijn aangemerkt, zijn jonger en crimineler. De onderzoekers vermoeden dat oud-criminelen die spijt hebben vatbaarder zijn voor radicalisering.