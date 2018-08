„Profiel terrorismeverdachte verschilt nauwelijks van crimineel”

Verdachten van terroristische misdrijven in Nederland hebben vaak al een strafblad en bijna altijd een lage sociaal-economische positie. Dat blijkt uit onderzoek van het Nederlands Studiecentrum voor Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR). Wat betreft hun achtergrond lijken terrorismeverdachten sterk op verdachten van misdrijven in het algemeen.

Het wordt steeds belangrijker om meer inzicht te krijgen in terrorismeverdachten. Of er bijvoorbeeld bepaalde triggers zijn die het radicaliseringsproces in gang zetten of versnellen. Het NSCR onderzocht in opdracht van Politie & Wetenschap 279 verdachten van een terroristisch misdrijf in Nederland sinds 2004.

Conclusie is dat terreurverdachten in ons land man zijn (87,5 procent), gemiddeld dertig jaar en relatief laagopgeleid. De meesten hebben een migratieachtergrond. Ook zijn ze iets vaker werkloos. Ongeveer twee derde is al eerder in aanraking geweest met de politie. „Het profiel van een terreurverdachte komt dus grotendeels overeen met dat van verdachten van andere misdrijven”, aldus een onderzoekster. „Het profiel springt er niet echt uit. Keer op keer blijkt ook uit internationale onderzoeken dat terreurverdachten zich qua profiel niet of nauwelijks onderscheiden.”